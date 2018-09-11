В Ярославской области произошло массовое ДТП, пострадал человек
В селе Муравино Ярославского района произошла крупная автомобильная авария. На трассе М-8 в 19.45 столкнулись Renault Logan, Renault Duster и грузовик МАН.
В результате столкновения пострадал один человек. Детали происшествия на данный момент неизвестны, согласно заявлениям источников, инспекторы выясняют причины случившегося. Представители МЧС также приняли участие в ликвидации последствий аварии.
На место происшествия приехала бригада скорой помощи, о характере и тяжести травм, полученных пострадавшим, на текущий момент заявлений не поступало. Также открытым остается вопрос, послужила ли причиной аварии халатность водителей, или же происшествие случилось из-за каких-то других обстоятельств, будь то плохая видимость или некачественное дорожное покрытие.
В результате столкновения пострадал один человек. Детали происшествия на данный момент неизвестны, согласно заявлениям источников, инспекторы выясняют причины случившегося. Представители МЧС также приняли участие в ликвидации последствий аварии.
На место происшествия приехала бригада скорой помощи, о характере и тяжести травм, полученных пострадавшим, на текущий момент заявлений не поступало. Также открытым остается вопрос, послужила ли причиной аварии халатность водителей, или же происшествие случилось из-за каких-то других обстоятельств, будь то плохая видимость или некачественное дорожное покрытие.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:56