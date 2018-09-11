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В Уфе больше десяти жилых домов останутся без горячей и холодной воды на сутки

В Уфе больше десяти жилых домов останутся практически на сутки без горячей, а также холодной воды.

В Уфе больше десяти жилых домов останутся без горячей и холодной воды на сутки


Свыше десяти жилых домов на территории столицы Башкирии останутся без горячего и холодного водоснабжения. В свою очередь отключение коммунальных служб с половины одиннадцатого утра 13 сентября до половины первого ночи 14 сентября текущего года.

В данном случае причина отключения коммунальных служб заключается в замене по улице Шафиева запорной арматуры (задвижки), имеющей в диаметре 250 миллиметров. Горячую, а также холодную воду отключат по следующим адресам: ул. Рихарда Зорге № 54; ул. Шафиева № 9, 18, 20, 22, 26, 28, 28/1; ул. Рихарда Зорге № 54; просп. № Октября 65,65/5,65/6.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:52
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