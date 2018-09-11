В Уфе больше десяти жилых домов останутся без горячей и холодной воды на сутки

Свыше десяти жилых домов на территории столицы Башкирии останутся без горячего и холодного водоснабжения. В свою очередь отключение коммунальных служб с половины одиннадцатого утра 13 сентября до половины первого ночи 14 сентября текущего года.В данном случае причина отключения коммунальных служб заключается в замене по улице Шафиева запорной арматуры (задвижки), имеющей в диаметре 250 миллиметров. Горячую, а также холодную воду отключат по следующим адресам: ул. Рихарда Зорге № 54; ул. Шафиева № 9, 18, 20, 22, 26, 28, 28/1; ул. Рихарда Зорге № 54; просп. № Октября 65,65/5,65/6.