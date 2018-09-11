Рудовская замечена на вручении премии “Человек года 2018” в невероятно дорогом платье
Яна Рудовская с мужем Евгением Плющенко стала гостьей на вручении премии “Человек года 2018”. Поклонники продюсера, заметив на ней чрезвычайно дорогое платье, выказали сомнения, касательно обоснованности таких денежных трат на одежду.
Рудовская, будучи продюсером Димы Билана, неоднократно заявляла, что в жизни всего достигла сама. Этот случай не был исключением, и, по мнению Рудовской, она имеет право распоряжаться своими деньгами так, как сочтет нужным. Звездный продюсер, как известна, очень требовательна как к себе, так и к семье, требуя от каждого полной самоотдачи в деле, которому те посвятили жизнь.
Наставница молодых талантов не часто упрекается в нецелесообразной растрате денег, чему способствует воспитание Рудовской, о чем она неоднократно упоминала. Это же воспитание дает ей уверенность в полной свободе траты личных денег, при условии, что добыты они также самостоятельно. И, беря во внимание выдающуюся карьеру продюсера, она не имеет привычки экономить на себе.
Рудовская, будучи продюсером Димы Билана, неоднократно заявляла, что в жизни всего достигла сама. Этот случай не был исключением, и, по мнению Рудовской, она имеет право распоряжаться своими деньгами так, как сочтет нужным. Звездный продюсер, как известна, очень требовательна как к себе, так и к семье, требуя от каждого полной самоотдачи в деле, которому те посвятили жизнь.
Наставница молодых талантов не часто упрекается в нецелесообразной растрате денег, чему способствует воспитание Рудовской, о чем она неоднократно упоминала. Это же воспитание дает ей уверенность в полной свободе траты личных денег, при условии, что добыты они также самостоятельно. И, беря во внимание выдающуюся карьеру продюсера, она не имеет привычки экономить на себе.
ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:28