Рудовская замечена на вручении премии “Человек года 2018” в невероятно дорогом платье

Рудовская, будучи продюсером Димы Билана, неоднократно заявляла, что в жизни всего достигла сама. Этот случай не был исключением, и, по мнению Рудовской, она имеет право распоряжаться своими деньгами так, как сочтет нужным. Звездный продюсер, как известна, очень требовательна как к себе, так и к семье, требуя от каждого полной самоотдачи в деле, которому те посвятили жизнь.Наставница молодых талантов не часто упрекается в нецелесообразной растрате денег, чему способствует воспитание Рудовской, о чем она неоднократно упоминала. Это же воспитание дает ей уверенность в полной свободе траты личных денег, при условии, что добыты они также самостоятельно. И, беря во внимание выдающуюся карьеру продюсера, она не имеет привычки экономить на себе.