В Тверской области мужчина поджег двух женщин

По словам главного врача Кувшиновского ЦРБ Марины Смирновой, у одной из пострадавших ожоги составили около 55%,у второй 33% -поверхности кожи. Выживших, но в тяжелом состоянии вертолет МЧС доставил в областную больницу города Твери около четырех часов вечера, 9 сентября.Как удалось выяснить у сотрудников Следственного комитета, мужчина облил бензином двух женщин, после чего поджег их. Одной из них оказалась сожительницей поджигателя, вторая ее сестра. Правонарушитель задержан, против него возбуждено уголовное дело, подробности и мотивы выясняются.