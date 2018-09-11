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В Тверской области мужчина поджег двух женщин

В Тверской области в городе Кувшиново мужчина облил бензином и поджег двух женщин. Пострадавших доставили в городскую больницу Твери на вертолете.

В Тверской области мужчина поджег двух женщин


По словам главного врача Кувшиновского ЦРБ Марины Смирновой, у одной из пострадавших ожоги составили около 55%,у второй 33% -поверхности кожи. Выживших, но в тяжелом состоянии вертолет МЧС доставил в областную больницу города Твери около четырех часов вечера, 9 сентября.

Как удалось выяснить у сотрудников Следственного комитета, мужчина облил бензином двух женщин, после чего поджег их. Одной из них оказалась сожительницей поджигателя, вторая ее сестра. Правонарушитель задержан, против него возбуждено уголовное дело, подробности и мотивы выясняются.

 
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Происшествия
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 10:47
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