Поклонники не узнали изменившуюся после болезни певицу МакSим

Исполнительница песен сообщила поклонникам, что ведётся уже работа над новым клипом. Артистка в Instagram выложила видео и фото со съемок клипа «Мои секреты». МакSим на кадрах перед фанатами неожиданно предстала платиновой блондинкой с волосами, имеющими намного меньшую длину, чем раньше. По словам подписчиков, они не узнали бы певицу, встретив ее в новом образе на улице.Стоит напомнить, что фанатов в июле обеспокоило ухудшившееся здоровье МакSим. Вследствие проблем с сосудами мозга, медики опасались за здоровье и жизнь известной певицы. Врачи рекомендовали бессрочный отпуск Марине Максимовой. Причиной этому послужили сильные головные боли, головокружения, шум в ушах знаменитости. Ей пришлось отменить в итоге несколько концертов. МакSим, прислушавшись к советам экспертов, отправилась на Алтай. Там она решила отдохнуть в компании своего бойфренда.