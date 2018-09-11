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Поклонники не узнали изменившуюся после болезни певицу МакSим

Изменившуюся после болезни певицу МакSим не узнали её поклонники. Хотя медики рекомендовали Марине Максимовой взять бессрочный отпуск, она вернулась к работе.

Поклонники не узнали изменившуюся после болезни певицу МакSим


Исполнительница песен сообщила поклонникам, что ведётся уже работа над новым клипом. Артистка в Instagram выложила видео и фото со съемок клипа «Мои секреты». МакSим на кадрах перед фанатами неожиданно предстала платиновой блондинкой с волосами, имеющими намного меньшую длину, чем раньше. По словам подписчиков, они не узнали бы певицу, встретив ее в новом образе на улице.

Поклонники не узнали изменившуюся после болезни певицу МакSим


Стоит напомнить, что фанатов в июле обеспокоило ухудшившееся здоровье МакSим. Вследствие проблем с сосудами мозга, медики опасались за здоровье и жизнь известной певицы. Врачи рекомендовали бессрочный отпуск Марине Максимовой. Причиной этому послужили сильные головные боли, головокружения, шум в ушах знаменитости. Ей пришлось отменить в итоге несколько концертов. МакSим, прислушавшись к советам экспертов, отправилась на Алтай. Там она решила отдохнуть в компании своего бойфренда.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:20
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