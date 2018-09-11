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Зейналова вышла из декретного отпуска спустя всего 3 месяца после родов

Светлана Зейналова родила вторую дочь и буквально спустя 3 месяца вновь вернулась к работе. Телеведущая поделилась новостями с подписчиками в Instagram.

Зейналова вышла из декретного отпуска спустя всего 3 месяца после родов


Во время беременности, в последние месяцев, Зейналова прекратила активные занятия спортом и как результат набрала 20 кг. Поклонники удивились, когда по окончанию декретного отпуска, ведущая предстала в той же форме, что и до рождения ребенка. Вторую дочь Светлана Зейналова назвала Вероникой. После окончания отпуска малышкой занимается в основном няня, однако до этого ведущая неоднократно рассказывала об удовольствии, которая она испытывает, будучи мамой 2-х дочерей.

Напомним, что первая дочь ведущей Александра от ее бывшего мужа Алексея Глазатова болеет аутизмом. Впрочем, это не мешает девочке вести достаточно полноценную жизнь. По словам матери, Александра увлекается скалолазанием, а совсем недавно приняла участие в модном показе.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 09:50
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