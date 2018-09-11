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Эксперты рассказали про опасность хранения на смартфонах ценной и эксклюзивной информации

Члены совета директоров большинства компаний в России предпочитают хранить на личных смартфонах ценную и эксклюзивную информацию, при этом для получения к критическим данным доступа, злоумышленнику достаточно провести взлом одного устройства. Анализ проведен международной консалтинговой компанией PwC после опроса по теме «Корпоративное управление цифровыми технологиями».

Эксперты рассказали про опасность хранения на смартфонах ценной и эксклюзивной информации


Опрос был организован в начале 2018 года. В нем приняли участие 14 компаний. Были задействованы банковский сектор, информационные технологии, автомобильная отрасль, строительство, сельское хозяйство, пищевая промышленность и некоторые другие. Как рассказали эксперты, придерживаются правила BYOD (Bring Your Own Device) практически все российские компании, только 19% среди опрошенных не сохраняют на собственных устройствах документы компании или материалы совета директоров. Правила состоят из трех главных плюсов, это экономия (у компании отпадает необходимость централизованной закупки устройств), эффективность (находиться всегда на связи), а также комфорт (постоянная работа с привычным устройством).

Только упрощается работа и злоумышленников, интереснее и проще атаковать отдельное устройство, чем пытаться взломать защиту сети компании. В данном случае специалисты советуют, если на устройства попадает важная информация, ее необходимо сразу зашифровать. Это сделает недоступным содержимое для злоумышленников, как в случаях потери, так и кражи данных.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:34
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