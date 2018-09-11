Ученые провели новую перепись галактик

Новая перепись галактик была совершена благодаря инструменту Osiris, расположенному на крупнейшем полноповоротном оптическом инфракрасном телескопе в мире - Gran Telescopio Ganarias. Исследование в этот раз провели на частоте OTELO. По мнению учёных, проведённая перепись может изменить полностью представление о формировании галактик. В свою очередь, астрономы настроили телескоп на поиск так называемой гипотетической популяции галактик. Увидеть это возможно только благодаря Osiris. С такой задачей не справился бы какой-либо другой инструмент. Телескоп смог справится с задачей. Он отыскал гравитационно-связанные системы, имеющие эмиссионные линии, указывающие на наличие ионизированного газа.По словам учёных, большинство галактик излучают очень мало света. Вследствие этого они не могут быть обнаружены с помощью обычных фильтров. В данном случае следует создавать специальное оборудование.