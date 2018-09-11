АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.67 USD 69.87
Курс валют на 11.09.2018

Никиту Михалков госпитализировали в Москве

Известный отечественный режиссер, продюсер, сценарист, актер Никита Михалков был госпитализирован в Москве. Александра Адабашьяна, являющийся коллегой и приятелем знаменитого кинодеятеля, отметил, что артист перенес операцию.

Никиту Михалков госпитализировали в Москве


В настоящее время отсутствует информация о подробностях и причинах госпитализации Н. Михалкова. А. Адабашьян заметил, что травма артиста имела спортивный характер. Из-за неё режиссёр попал в больницу, где перенес операцию. На сегодняшний день здоровью кинодеятеля ничего не угрожает. Никита Михалков не стал пока давать каких-либо комментариев по поводу своего самочувствия. Сообщения о госпитализации российского режиссёра появляются уже не первый раз. Российские СМИ в марте писали, что артист травмировался во время своей рабочей поездки на территорию Нижнего Новгорода. Но при медицинском обследовании установили, что со здоровьем знаменитости никаких серьезных проблем не возникло.

Народный артист в недавнем времени общался с журналистами, а также выглядел в данном случае здоровым и бодрым. Никита Михалков обычно не распространяется о своих проблемах, стараясь не допускать в личное свое пространство журналистов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:27
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зейналова вышла из декретного отпуска спустя
Эксперты рассказали про опасность хранения на
Ученые провели новую перепись галактик
Ученые обнаружили в Тихом океане три новых вида
Дочь Даны Борисовой проживает с мамой из-за
В головном мозге человека ученые определили
Никиту Михалков госпитализировали в Москве
Ученые смогли раскрыть секрет появления узоров на
"Давай поженимся": Астролог Василиса Володина
Хейтеры считают, что брак Ольги Бузовой с
«Семейный отдых»: Иван Телегин показал досуг с
Эксперт рассказал о самом эффективном упражнении
Эксперты рассказали об отличиях оригинальных и
Евгения Феофилактова спросила фанатов, где ей
«Счастья полные штаны»: Муж Ханны опубликовал
Медики: Некоторые продукты опасны для здоровья
Компания Huawei в Лондоне представит новую
Светлана Ходченкова рассказала о своей личной
Mitsubishi объявила цены на обновленный кроссовер
Фитнес-браслет Honor Band 4 превзошел Xiaomi Mi
Эксперты в дрэг-гонке сравнили Mercedes-AMG GT R
«Вам тут лет 50»: Поклонников шокировал новый
В iPhone 8S обнаружили серьёзный заводской дефект
Ползущий интексоид на Марсе вызвал дискуссию в
OnePlus 6 после обновления получит очередные
Борис Моисеев рассказал, почему отказался от детей
Mercedes показал новый кроссовер GLE на тизере
Ученые: Столкновение Венеры с Землей может
Гибкий смартфон от Samsung получит встроенный в
Разработчики Shadow of the Tomb Raider
Просмотреть все новости