Никиту Михалков госпитализировали в Москве

В настоящее время отсутствует информация о подробностях и причинах госпитализации Н. Михалкова. А. Адабашьян заметил, что травма артиста имела спортивный характер. Из-за неё режиссёр попал в больницу, где перенес операцию. На сегодняшний день здоровью кинодеятеля ничего не угрожает. Никита Михалков не стал пока давать каких-либо комментариев по поводу своего самочувствия. Сообщения о госпитализации российского режиссёра появляются уже не первый раз. Российские СМИ в марте писали, что артист травмировался во время своей рабочей поездки на территорию Нижнего Новгорода. Но при медицинском обследовании установили, что со здоровьем знаменитости никаких серьезных проблем не возникло.Народный артист в недавнем времени общался с журналистами, а также выглядел в данном случае здоровым и бодрым. Никита Михалков обычно не распространяется о своих проблемах, стараясь не допускать в личное свое пространство журналистов.