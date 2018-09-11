В головном мозге человека ученые определили центры забывания информации

Процессы запоминания и устройство памяти человека уже довольно хорошо изучены. Только области запоминания информации и принципы работы при этом мозга, ученые еще не выяснили. Для подробных исследований ученые привлекли добровольцев с эпилепсией, которым вживили ранее в мозг электроды (для определения активности мозга и принятия решения о проведении хирургической операции). Приняло участие в эксперименте 22 человека.Ученые называли ряд определенных слов волонтерам, некоторые слова необходимо было запомнить, а другие - забыть. При этом участниками запоминалась информация, которую нужно было потом забыть. В ходе эксперимента показатели активности головного мозга записывались с помощью электродов. Как показали результаты, за обработку информации отвечают две структуры, одна из них префронтальная кора, представленная передней частью лобных долей мозга, а также гиппокамп, в виде парной структуры в области височных отделов.Как рассказали авторы исследований, появилась возможность создания новых препаратов для лечения пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством. Люди с таким заболеванием часто прокручивают в голове неприятные воспоминания.