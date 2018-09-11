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В головном мозге человека ученые определили центры забывания информации

Международная группа нейробиологов Германии, Великобритании, Голландии и Швейцарии нашла отделы головного мозга человека, которые активизируются при желании что-то забыть. Благодаря открытию специалисты планируют разработать эффективные методы лечения посттравматических стрессовых расстройств, результаты исследования опубликованы на страницах Current Biology.
В головном мозге человека ученые определили центры забывания информации


Процессы запоминания и устройство памяти человека уже довольно хорошо изучены. Только области запоминания информации и принципы работы при этом мозга, ученые еще не выяснили. Для подробных исследований ученые привлекли добровольцев с эпилепсией, которым вживили ранее в мозг электроды (для определения активности мозга и принятия решения о проведении хирургической операции). Приняло участие в эксперименте 22 человека.

Ученые называли ряд определенных слов волонтерам, некоторые слова необходимо было запомнить, а другие - забыть. При этом участниками запоминалась информация, которую нужно было потом забыть. В ходе эксперимента показатели активности головного мозга записывались с помощью электродов. Как показали результаты, за обработку информации отвечают две структуры, одна из них префронтальная кора, представленная передней частью лобных долей мозга, а также гиппокамп, в виде парной структуры в области височных отделов.

Как рассказали авторы исследований, появилась возможность создания новых препаратов для лечения пациентов с посттравматическим стрессовым расстройством. Люди с таким заболеванием часто прокручивают в голове неприятные воспоминания.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 08:39
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