Дочь Даны Борисовой проживает с мамой из-за страха перед угрозами отца

Максим Аксенов стал опекуном девочки из-за зависимости Даны в прошлом, однако теперь, когда проблема с зависимостью решена, дочь звездной пары преимущественно проживает с матерью. Недавно, по словам Даны Борисовой, ее дочь позвонила отцу и попросила того вернуть ей зимние вещи, на что Аксенов отреагировал в жесткой форме, изъявив желание встретить ребенка неподалеку ее школы и проучить за дерзость ремнем.С чем связан такой ответ бывшего мужа, остается загадкой, впрочем, на данный момент дочь звездной пары, по словам матери, боится идти в школу. Ситуация осложняется и тем, что на текущий момент финансовое положение Борисовой достаточно нестабильно, в связи с выплатой алиментов и побочными расходами. Ведущая намерена через суд вернуть себе ребенка, а в краткосрочной перспективе обеспечить ей защиту от отца.