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Дочь Даны Борисовой проживает с мамой из-за страха перед угрозами отца

Дана Борисова столкнулась с определенными проблемами в семье. Несмотря на то, что дочь телеведущей проживает с ней, ее официальным опекуном назначен отец, он же бывший муж Борисовой, Максим Аксенов. Помимо сложного финансового положения, Дана Борисова призналась в том, что отец ее дочери недавно угрожал ей.

Дочь Даны Борисовой проживает с мамой из-за страха перед угрозами отца


Максим Аксенов стал опекуном девочки из-за зависимости Даны в прошлом, однако теперь, когда проблема с зависимостью решена, дочь звездной пары преимущественно проживает с матерью. Недавно, по словам Даны Борисовой, ее дочь позвонила отцу и попросила того вернуть ей зимние вещи, на что Аксенов отреагировал в жесткой форме, изъявив желание встретить ребенка неподалеку ее школы и проучить за дерзость ремнем.

С чем связан такой ответ бывшего мужа, остается загадкой, впрочем, на данный момент дочь звездной пары, по словам матери, боится идти в школу. Ситуация осложняется и тем, что на текущий момент финансовое положение Борисовой достаточно нестабильно, в связи с выплатой алиментов и побочными расходами. Ведущая намерена через суд вернуть себе ребенка, а в краткосрочной перспективе обеспечить ей защиту от отца.

 
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ШоуБиз
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:51
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