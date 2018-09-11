"Давай поженимся": Астролог Василиса Володина попала в больницу

Напомним, что, будучи ведущей в передаче “Давай поженимся”, Володина пользуется большим авторитетом в качестве профессионального астролога. С этим связан характер большинства ее записей в социальных сетях. В основном, ее микроблог посвящается астрологии, однако недавно подписчики обнаружили там фото в больнице, где звезда лежит в качестве пациентки. Володина сразу опровергла все слухи о тяжелых болезнях, ссылаясь, в большей степени, на переутомление. Тем не менее, официальной причины пребывания в больнице астролог не назвала, что заставляет поклонников продолжать строить предположения, касательно ее реального состояния.Володина крайне редко размещает в микроблог личные фото, отчего поклонники не могли даже поверхностно оценить ее состояние здоровья до возникновения осложнений. Впрочем, появившееся время ведущая планирует посвятить чтению и сну, попутно уверяя фанатов, что ее самочувствие несравнимо лучше, чем у пациентов врачей средневековья, ссылаясь на книгу “Страдающее средневековье”.