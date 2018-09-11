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"Давай поженимся": Астролог Василиса Володина попала в больницу

Василиса Володина, ведущая программы “Давай поженимся”, попала в больницу. Подробности относительно ее состояния пока остаются неизвестными. Несмотря на утверждения звезды, касательно хорошего самочувствия и отсутствия осложнений, поклонники взволнованы.

"Давай поженимся": Астролог Василиса Володина попала в больницу


Напомним, что, будучи ведущей в передаче “Давай поженимся”, Володина пользуется большим авторитетом в качестве профессионального астролога. С этим связан характер большинства ее записей в социальных сетях. В основном, ее микроблог посвящается астрологии, однако недавно подписчики обнаружили там фото в больнице, где звезда лежит в качестве пациентки. Володина сразу опровергла все слухи о тяжелых болезнях, ссылаясь, в большей степени, на переутомление. Тем не менее, официальной причины пребывания в больнице астролог не назвала, что заставляет поклонников продолжать строить предположения, касательно ее реального состояния.

Володина крайне редко размещает в микроблог личные фото, отчего поклонники не могли даже поверхностно оценить ее состояние здоровья до возникновения осложнений. Впрочем, появившееся время ведущая планирует посвятить чтению и сну, попутно уверяя фанатов, что ее самочувствие несравнимо лучше, чем у пациентов врачей средневековья, ссылаясь на книгу “Страдающее средневековье”.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:00
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