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Хейтеры считают, что брак Ольги Бузововй с Тарасовым распался из-за бесплодия и фригидности

Уже почти два года прошло с момента развода Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова, но пользователи до сих пор копаются в их «грязном белье» и отыскивают новые причины их расставания.

Так, недавно недоброжелатели предположили, что Тарасов сменил активную Бузову на более спокойную Костенко из-за разгульного образа жизни Ольги.

Хейтеры считают, что брак Ольги Бузововй с Тарасовым распался из-за бесплодия и фригидности

Теперь пользователи принялись за их потомство и отмечают, что за четыре года брака «тарабузики» так и не смогли родить ребенка и предположили, что ведущая «Дом-2» бесплодна из-за проблем со здоровьем.

Не исключают хейтеры и такой вариант как фригидность Бузовой, которая не смогла доставить удовольствие в постели супругу, и тот сменил ее на более покладистую Анастасию, которая, кстати, и родила ему ребенка.

Хейтеры считают, что брак Ольги Бузововй с Тарасовым распался из-за бесплодия и фригидности

Все эти домыслы на уровне слухов и какова причина развода ведущей и футболиста на самом деле - неизвестно, а сами звезды молчат.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:50
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