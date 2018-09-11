Хейтеры считают, что брак Ольги Бузововй с Тарасовым распался из-за бесплодия и фригидности

Так, недавно недоброжелатели предположили, что Тарасов сменил активную Бузову на более спокойную Костенко из-за разгульного образа жизни Ольги.Теперь пользователи принялись за их потомство и отмечают, что за четыре года брака «тарабузики» так и не смогли родить ребенка и предположили, что ведущая «Дом-2» бесплодна из-за проблем со здоровьем.Не исключают хейтеры и такой вариант как фригидность Бузовой, которая не смогла доставить удовольствие в постели супругу, и тот сменил ее на более покладистую Анастасию, которая, кстати, и родила ему ребенка.Все эти домыслы на уровне слухов и какова причина развода ведущей и футболиста на самом деле - неизвестно, а сами звезды молчат.