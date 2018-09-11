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Евгения Феофилактова спросила фанатов, где ей «погреть попу»

Экс-участница «Дом-2» Евгения Феофилактова озадачила своих фанатов вопросом, куда ей лучше полететь на отдых, «чтобы погреть попу».

Нужно отметить, что Евгения проиллюстрировала свой вопрос фотографией во время принятия солнечных ванн на турецком курорте Белек.

Евгения Феофилактова спросила фанатов, где ей «погреть попу»

«Порекомендуйте, где лучше в конце сентября - в начале октябре «погреть попу». Куда полететь? Где сезон и очень круто? Но чтобы и ребёнку понравилось?», - написала Феофилактова.

Среди мест, куда можно отправиться в отпуск холодной осенью поклонники назвали Занзибар, Эмираты, Мексику, Майами и многое другое.

Евгения Феофилактова спросила фанатов, где ей «погреть попу»

А среди экстравагантных мест подписчики приглашали «в Харьков на безлюдовку» и «в Комсомольск на грибы. Красную рыбу и бруснику».

Наряду с рекомендациями по поводу мест отдыха, пользователей умилила постоянная забота не только о себе, но и о сыне Даниэле.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 06:30
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