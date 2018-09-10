Автоконцерн Ford показал доработанный экстремальный пикап F-150 Raptor

Транспортное средство в качестве опции получило круиз-контроль Trail Control, предназначенный для езды по бездорожью. В свою очередь установка следит за функционированием тормозов, а также акселератора, когда водитель контролирует управление рулевым колесом. Система Trail Control может функционировать при скорости 3-32 км/ч. Новая версия авто поможет автомобилистам избежать пробуксовку в глубоком песке. Пикап получил адаптивные амортизаторы c электронным управлением.На транспортное средство в качестве силового агрегата ставится турбированный 3,5-литровый силовой агрегат V6, который способен генерировать 455 лошадиных сил. В паре с силовой установкой осуществляет работу десятиступенчатая АКПП. F-150 Raptor оснащается полным приводом, а также «раздаткой» вместе с эффективной понижающей передачей.