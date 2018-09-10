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«Одно отличие»: Лена Летучая сделала еще одно тату на отдыхе в Бразилии

Лена Летучая уже пять дней отдыхает в Бразилии. Ведущая в своем аккаунте Instagram обнародовала новое фото, под которым написала, когда кто-то из фанатов найдёт у нее одно отличие, тогда станет понятно, кто рядом с ней запечатлен.

«Одно отличие»: Лена Летучая сделала еще одно тату на отдыхе в Бразилии


Меткие подписчики сразу же заметили, что знаменитость сделал на пальце новую татуировку. В Бразилии телезвезда не только рассматривает местные достопримечательности и посещает известные места. Она также оценивает попы участниц "Мисс Бум-Бум 2018" и даёт мастер-классы.

Вчера Лена Летучая продемонстрировала, как она набивает еще одну татуировку на запястье руки. Фанаты считают, что это опасное дело. По их мнению, если делать ежедневно по одному нательному рисунку, то звезда рискует вернуться домой вся в тату.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:20
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