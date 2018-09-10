Аналитики: "Бюджетный" iPhone будет большим дефицитом

Имеются слухи, что задержки с поставками iPhone, являющегося самым дешёвым в линейке, связаны с проблемами компании Apple на производстве. Поставщики купертиновцев не могут наладить стабильный выпуск современных смартфонов с ЖК-панелью. Вследствие этого девайс могут задержать в продаже. Таким образом, модель станет для многих рынков дефицитной.Хотя презентация Apple состоится завтра, инсайдеры точно не знают, какое получит новинка название: iPhone 9, iPhone Xc либо другое. Изображение устройства заметили на страницах сайта Apple. Модель должны выпустить в оранжевой, синей, красной, золотой, чёрной расцветке. Стоимость аппарата составит не более 800 евро.