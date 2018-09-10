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Аналитики: "Бюджетный" iPhone будет большим дефицитом

"Бюджетный" iPhone, запускаемый в продажу 12 сентября, смогут приобрести не все желающие. Bloomberg передаёт, что самый дешёвый iPhone в этот раз будет большим дефицитом.

Аналитики: "Бюджетный" iPhone будет большим дефицитом


Имеются слухи, что задержки с поставками iPhone, являющегося самым дешёвым в линейке, связаны с проблемами компании Apple на производстве. Поставщики купертиновцев не могут наладить стабильный выпуск современных смартфонов с ЖК-панелью. Вследствие этого девайс могут задержать в продаже. Таким образом, модель станет для многих рынков дефицитной.

Хотя презентация Apple состоится завтра, инсайдеры точно не знают, какое получит новинка название: iPhone 9, iPhone Xc либо другое. Изображение устройства заметили на страницах сайта Apple. Модель должны выпустить в оранжевой, синей, красной, золотой, чёрной расцветке. Стоимость аппарата составит не более 800 евро.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:10
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