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Ученые: На усиление глобального потепления влияет эрозия береговой линии в Арктике

Ученые Института Альфреда Вегенера, при участии коллег из Цюриха и Копенгагена, доказали, что от береговой эрозии в Арктике значительно усиливается эффект глобального потепления. Результаты научной работы опубликованы в Eurekalert.

Ученые: На усиление глобального потепления влияет эрозия береговой линии в Арктике


Изучая образцы отложений Охотского моря вдоль восточного побережья России, специалисты под руководством исследователей AWI определили, что в конце последнего Ледникового периода, тенденции «потери» вечной мерзлоты Арктики, привели к резкому повторному увеличению концентрации в атмосфере углекислого газа. Только в настоящее время остаются неизвестными точные масштабы возможного увеличения концентраций парниковых газов.

Как рассказали ученые, в условиях вечной мерзлоты, земля промерзает на несколько сотен метров. Минусовая температура держится круглый год, данные условия могут сохранять неизменными участки последнего Ледникового периода, датируемого периодом в 20000 лет назад, а в некоторых случаях и раньше. При таянии земли, бактериями разрушается древняя биомасса, при этом их метаболизмом освобождаются тепличные газы, представленные углекислым газом и метаном.

Чтобы точно определить, может ли эрозия вечной мерзлоты быть одним из ключевых факторов увеличения в мире концентрации углекислого газа, учеными использована компьютерная модель, имитирующая глобальный углеродный цикл. После оценки площади вечной мерзлоты, специалисты получили данные о вероятном количестве выделяемого СО2. Как показали результаты, во время ледниковых периодов прошлых лет, эрозия способствовала выделению примерно 50 процентов углекислого газа в атмосфере.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:00
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