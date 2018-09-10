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Эксперты составили ТОП лучших бюджетных смартфонов с вырезами на дисплеях

Экспертами был составлен список лучших бюджетных смартфонов, которые имеют вырезы на дисплеях. ТОП включает устройства, расценка на которые составляет не более $300.

Эксперты составили ТОП лучших бюджетных смартфонов с вырезами на дисплеях


Таким устройством является Nokia 6.1 Plus. Её оборудовали 5,8-дюймовым ЖК-дисплеем Full HD+ (2 280×1 080 и 19:9). Гаджет оснащается Qualcomm Snapdragon 636, 4/6 Гб RAM. Задняя двойная камера включает 16-мегапиксельный датчик автоматической фокусировки. Имеется 5-мегапиксельный монохромный сенсор. На передней панели располагается камера на 16 Мп.

Эксперты составили ТОП лучших бюджетных смартфонов с вырезами на дисплеях


Realme 2 имеет 6,2-дюймовый HD+ экран (720x1520 и 19:9), ОЗУ на 3/4 Гб, ПЗУ 32/64/256 Гб, Qualcomm Snapdragon 450. Устройство оснащается АКБ на 4 230 мАч. Гаджет вмещает 2 задние камеры на 13+2 Мп, 8-мегапиксельный передний датчик.

Эксперты составили ТОП лучших бюджетных смартфонов с вырезами на дисплеях


Xiaomi Redmi 6 Pro с алюминиевым корпусом, 5,84-дюймовым Full HD+-экраном (19:9), чипом Snapdragon 625. ПЗУ составляет 32 либо 64 Гб. АКБ устройства имеет ёмкость на 4 000 мАч. Имеется интеллектуальная разблокировка, Mi Band, датчик отпечатков пальцев, разблокировка лица. Имеется двойная камера на 12+5 Мп. ОЗУ достигает от 3 до 4 Гб.

Эксперты составили ТОП лучших бюджетных смартфонов с вырезами на дисплеях


Huawei P20 Lite обладает 5,8 дюймовым FullHD+ дисплеем (2280x1080 и 19:9). ОЗУ устройства составляет 4 Гб, ПЗУ – 64/256 Гб. АКБ генерирует 3 000 мАч. У модели имеется задняя камера на 16 Мп, передняя 24-мегапиксельная камера с Light Pixel Fusion.

Эксперты составили ТОП лучших бюджетных смартфонов с вырезами на дисплеях


Гаджет Xiaomi Mi A2 оснащается 5,99-дюймовым экраном и стеклом Gorilla Glass. Модель оснащается Snapdragon 660 SoC и функционирует с 8.1 Oreo. ОЗУ составляет 6 Гб, ПЗУ - 128 Гб.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:50
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