Лолита Милявская удивила поклонников кружевным комбинезоном на «Новой волне»

Артистка неоднократно удивляла фанатов своим выбором одежды. К примеру, в прошедшем году звезда российского шоу-бизнеса появилась на фестивале «Жара» в телесном комбинезоне в сеточку. Тогда публикации с данного мероприятия распространились в социальных сетях, при этом вызвали неоднозначную реакцию у пользователей.Теперь Лолита Милявская надела черный кружевной просвечивающийся комбинезон. Исполнительница песен, не стесняясь, позировала перед фотографами на закрытии фестиваля «Новая волна».