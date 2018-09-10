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Лолита Милявская удивила поклонников кружевным комбинезоном на «Новой волне»

Лолита Милявская опять сумела удивить поклонников своим внешним видом. Певица посетила церемонию закрытия фестиваля «Новая волна» в кружевном комбинезоне черного цвета.

Лолита Милявская удивила поклонников кружевным комбинезоном на «Новой волне»


Артистка неоднократно удивляла фанатов своим выбором одежды. К примеру, в прошедшем году звезда российского шоу-бизнеса появилась на фестивале «Жара» в телесном комбинезоне в сеточку. Тогда публикации с данного мероприятия распространились в социальных сетях, при этом вызвали неоднозначную реакцию у пользователей.

Лолита Милявская удивила поклонников кружевным комбинезоном на «Новой волне»


Теперь Лолита Милявская надела черный кружевной просвечивающийся комбинезон. Исполнительница песен, не стесняясь, позировала перед фотографами на закрытии фестиваля «Новая волна».

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:41
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