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Наталья Шевель представила видеодоказательства измены супруга Ивана Краско

В рамках программы "На самом деле" 88-летний народный артист РФ Иван Иванович Краско заявил, что хочет развестись с Натальей Шевель, так как она не хочет от него ребенка. В ответ жена артиста представила видеодоказательства измены супруга.

Наталья Шевель представила видеодоказательства измены супруга Ивана Краско


Иван Краско и Наталья Шевель женаты практически 3 года. Разница между супругами составляет 60 лет. Но, несмотря на возраст, актер хочет опять стать отцом, однако молодая жена этого не хочет. На что супруга Ивана Ивановича заявила, что она хочет ребенка, однако они живут в маленькой комнате. По ее словам вдруг что случится, ей некуда потом пойти с чадом на руках.

Наталья Шевель представила видеодоказательства измены супруга Ивана Краско


Наталья Шевель поведала, что их развод неизбежен. Она даже обвинила супруга в изменах. Жена артиста даже предоставила видео, где показано, как Иван Краско целуется с молодой девушкой. Редакторы телепрограммы взяли интервью у массажистки. Она на камеру сообщила, что собирается родить артисту детей.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:47
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