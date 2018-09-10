Наталья Шевель представила видеодоказательства измены супруга Ивана Краско

Иван Краско и Наталья Шевель женаты практически 3 года. Разница между супругами составляет 60 лет. Но, несмотря на возраст, актер хочет опять стать отцом, однако молодая жена этого не хочет. На что супруга Ивана Ивановича заявила, что она хочет ребенка, однако они живут в маленькой комнате. По ее словам вдруг что случится, ей некуда потом пойти с чадом на руках.Наталья Шевель поведала, что их развод неизбежен. Она даже обвинила супруга в изменах. Жена артиста даже предоставила видео, где показано, как Иван Краско целуется с молодой девушкой. Редакторы телепрограммы взяли интервью у массажистки. Она на камеру сообщила, что собирается родить артисту детей.