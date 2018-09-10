«Денег на свадьбу не дам!»: Экс-участница «Дома-2» Татьяна Африкантова отказалась оплачивать свадьбу своей дочери Марины и Романа Капаклы

«Я следила за развитием их любви и никогда не была против брака. Я ему сказала: «Рома, ты на мое жилище не будешь претендовать?» Он сказал, что не будет. Для меня это самое главное. Не надо разевать рот на мои квартиры. Я с них получаю деньги, не хочу жить только на пенсию. На свадьбу я ни копейки не дам. Я сама по себе, они - сами по себе. Любит Марина его, так я их благословляю», - заявила журналистам «СтарХита» бывшая участница «Дома-2».

«Если он ее оскорбляет, то тут я вступаюсь. Терпеть не буду», - подчеркнула Татьяна Владимировна Африкантова.

«Свои деньги лучше на старость отложим или на путешествия. Сейчас другие времена», - добавила Татьяна Африкантова.

«Мне родители дали только на первый взнос на кооперативную квартиру. Я ходила зимой в легком пальто. Пусть дети тоже испытают, как трудно быть взрослыми. Я с Александром и прожила столько лет, потому что сложности нас сплотили», - вспоминает Татьяна Владимировна Африкантова.

«Если есть возможность, он знакомится с полезными людьми, обзаводится связями. Я без дела тоже не собираюсь сидеть. Женщина, которая ничего не делает, а думает только о красоте - деградирует! Я тоже хочу зарабатывать. Возможно, у нас будет совместный бизнес. Но в любом случае, я точно знаю, что мы добьемся тех высот, которые планируем достичь!», - не так давно Марина Африкантова рассказала журналистам в эксклюзивном интервью.

Несколько дней назад в Интернете появилась информация о том, что экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Татьяна Африкантова хочет сделать все возможное и невозможное для того, чтобы ее старшая наследница Марина официально не узаконила свои отношения с Романом Капаклы. Стоит напомнить, что 30-летняя Марина Африкантова не так давно сыграла со своим 19-летним возлюбленным Романом Капаклы на Сейшельских островах свадьбу. Тем не менее, по законам Российской Федерации парочка по-прежнему не является семьей.В социальных сетях поговаривают, что обворожительная блондинка увидела в Интернете видеоролик, на котором ее родственница якобы высказывается о своей страсти к ее избраннику. Однако, по словам Татьяны Владимировной Африкантовой, это лишь происки ее антифанатов.По словам экс-звезды одного из самых скандальных телепроектов России, ее старшая наследница Марина самостоятельно выбирает себе мужчину. Конечно же, что в отношениях блондинки и Романа Капаклы периодично возникают трудности.Как стало известно, на днях молодожены были в гостях у родителей Марины на обеде. Никаких скандалов или конфликтных ситуаций между ними не возникало. Тем не менее, бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» настоятельно хочет научить свою старшую наследницу и ее возлюбленного быть самостоятельными, поэтому желает, чтобы парочка сама накопила деньги на свою роскошную свадьбу.Стоит отметить, что Татьяна Владимировна является матерью двоих сыновей, в жизнь которых она никогда не лезла и до сих пор не влезает. Мама Марина Африкантовой уверена, что если она хоть как-то испортит отношения со своими невестками, то навсегда потеряет связь не только с детьми, но и с любимыми внуками.Нужно сказать, что экс-участница прославленной телестройки «Дом-2» не единожды вспоминала, что во времена ее молодости было довольно сложно выживать молодым семьям.Как известно, Марина Африкантова и Роман Капаклы до сих пор однозначно не решили, чем именно они будут заниматься, если решат уйти за ворота Периметра. Парочка лишь временами задумывается о том, чтобы открыть в будущем общий семейный бизнес.К слову, многочисленные преданные поклонники скандального телепроекта «Дом-2» убеждены, что официальная регистрация отношений Марины и Романа Капаклы никогда не состоится, а всему виной будет как раз мать девушки – Татьяна Владимировна, которая только создает видимость, по словам телезрителей реалити, хорошей тещи и свекрови.