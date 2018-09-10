Под Сыктывкаром мужчина нашёл древнее яйцо динозавра

Необычную находку рабочий передал специалистам Института Геологии КНЦ УрО РАНО. Они получили уже удивительный образец, который начали тщательно изучать. По словам учёных, через неделю закончатся все исследования, при этом точно станет известно, кому именно принадлежит данный объект. Если находка не является яйцом динозавра, она всё равно будет иметь большую ценность, и оформлено будет по всем правилам.В свою очередь карьер, где обнаружили яйцо, давно уже был заброшен. Оттуда изредка берут песок, иногда устраивают гонки авто по бездорожью. При этом настоящим чудом является то, что древнее яйцо смогло сохраниться.