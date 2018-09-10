Эксперт: Дональд Трамп не придумал предлога для атаки на силы РФ в Сирии
Эксперты заявили, что Дональд Трамп не придумал еще предлога для атаки на российские силы в Сирии. Возможно, это случится тогда, когда будет атака против сил правительства сирийского государства.
Сирийский президент якобы одобрил такую атаку террористов с использованием химического оружия. В Соединённых Штатах на это заявили, что таким образом президент САР может стать провокатором ответного удара. Ситуацию представителям «ПолитЭксперта» объяснил Сергей Хатылев. Эксперт отметил, что следует учитывать все аспекты, например неадекватную политику главы США, неадекватных деятелей, которые находятся рядом с ним. Следует понимать, что насаждающиеся сейчас стандарты (открытая торговля и открытые границы) уменьшают роль властей и т.п. В случае планирования действий нужно на это обращать внимание, включая также военно-политические аспекты.
Сергей Хатылев считает, что здраво мыслящие люди в настоящее время представлены Китаем, Россией, Турцией, Ираном. Он заявил, что в сирийском государстве может случится что угодно. Возможны ошибки со всех сторон. В конфликте участвует три государства: Турция и Иран со своими интересами, РФ с предложениями по открытой политике и деэскалации, США с боевиками. Военный подчеркнул, что ситуацию в области конфликта можно сравнить с гнойным гнездом, которое может лопнуть. При этом гной брызнуть может в любую сторону. Вследствие этого возможен любой потенциальный вариант развития конфронтации.
Сирийский президент якобы одобрил такую атаку террористов с использованием химического оружия. В Соединённых Штатах на это заявили, что таким образом президент САР может стать провокатором ответного удара. Ситуацию представителям «ПолитЭксперта» объяснил Сергей Хатылев. Эксперт отметил, что следует учитывать все аспекты, например неадекватную политику главы США, неадекватных деятелей, которые находятся рядом с ним. Следует понимать, что насаждающиеся сейчас стандарты (открытая торговля и открытые границы) уменьшают роль властей и т.п. В случае планирования действий нужно на это обращать внимание, включая также военно-политические аспекты.
Сергей Хатылев считает, что здраво мыслящие люди в настоящее время представлены Китаем, Россией, Турцией, Ираном. Он заявил, что в сирийском государстве может случится что угодно. Возможны ошибки со всех сторон. В конфликте участвует три государства: Турция и Иран со своими интересами, РФ с предложениями по открытой политике и деэскалации, США с боевиками. Военный подчеркнул, что ситуацию в области конфликта можно сравнить с гнойным гнездом, которое может лопнуть. При этом гной брызнуть может в любую сторону. Вследствие этого возможен любой потенциальный вариант развития конфронтации.
Политика
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:21