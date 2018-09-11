«Счастья полные штаны»: Муж Ханны опубликовал фото с новорожденной дочерью на руках

Третьего сентября у исполнительницы песен Ханны и Павла Курьянова, являющегося директором лейбла Black Star, родилась дочь. Родители не скрывают своё счастье от фанатов, и охотно показывают совместные публикации с малышкой. Самым свежим снимком поделился счастливый папа. Он предстал перед фолловерами с новорожденной дочерью на руках. Под фото муж артистки написал: «счастья полные штаны» назвав девочку «печенькой».Фанаты от кадра просто в восторге. Павла Курьянова поклонники опять "засыпали" поздравлениями с пополнением в его семье, а также комплиментами. За восемнадцать часов пост положительно оценили более 117 тысяч пользователей соцсети.