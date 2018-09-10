АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

В Швеции сняли на камеру периодически исчезающие в небе шарообразные объекты

Наблюдая за вечерним городом со смотровой башни, местные жители населенного пункта Стренгенс, расположенного в Швеции, заметили в небе светящиеся объекты. Они поспешили заснять неизвестное явление на видео, где видно, как в небе, один за одним, появляются яркие шары.

В Швеции сняли на камеру периодически исчезающие в небе шарообразные объекты


Вполне возможно, что на видео изображено перемещение группы кораблей пришельцев, только пользователи уверены, что это был один объект. Как предположили наблюдатели, странное перемещение огней связанно с телепортацией НЛО. Сам корабль принадлежит пришельцам с планеты Нибиру, а на Землю они прибыли для разведывательных действий.


О появлении жителей загадочной планеты X в Сети существует множество материалов. Некоторые пользователи считают, что данные визиты направлены на уничтожение человечества, причем в ролике показаны сигнальные военные огни. Только теорию опровергли, так как отсутствовали следы признаков горения и дыма.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:06
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Денег на свадьбу не дам!»: Экс-участница
Под Сыктывкаром мужчина нашёл древнее яйцо
Беременная Мария Порошина развелась с мужем Ильей
«Почему ты на мне не женился?»: Ирина Аллегрова
Эксперт: Дональд Трамп не придумал предлога для
В Швеции сняли на камеру периодически исчезающие
iPhone с двумя SIM-картами рекламируют в Китае
«Смотрю «Дом-2», больше всего нравится Саша
В СМИ обсуждают конец карьеры Ольги Бузовой
Новая разработка ученых из UCLA Samueli
Борис Грачевский поведал о судьбе звезды «Весны
Ford Focus Active получит кузов Wagon
Адвокат экс-участника «Дома-2» Александра
Oppo в России начала продажи нашумевшего
В Сети обнародовали новое изображение Aurus
Ученые рассказали, почему мужчины грустят после
FAW запускают в продажу обновленный Besturn B50
Элина Мазур: Объявилась «настоящая» любовница
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые
Названы наиболее выгодные для покупки автомобили
Хейтеры ужаснулись целлюлитным ногам и
Аналитики: Ожидаемый ценник “дешевого” iPhone
Странные облака в Аризоне: Очевидец снял Нибиру
Xiaomi подтвердила выпуск Xiaomi Mi Band с
Реалити-шоу «Замуж за Бузову»: что скрывают
Сергей Селин из сериала “Улицы разбитых фонарей”
"Появилась внезапно": В Мехико огромная дыра
Эксперты рассказали способы экономии топлива
Уфолог обнаружил на Марсе голову древнеримской
«Я в своей стихии»: Валерий Меладзе с супругой
Просмотреть все новости