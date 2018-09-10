В Швеции сняли на камеру периодически исчезающие в небе шарообразные объекты
Наблюдая за вечерним городом со смотровой башни, местные жители населенного пункта Стренгенс, расположенного в Швеции, заметили в небе светящиеся объекты. Они поспешили заснять неизвестное явление на видео, где видно, как в небе, один за одним, появляются яркие шары.
Вполне возможно, что на видео изображено перемещение группы кораблей пришельцев, только пользователи уверены, что это был один объект. Как предположили наблюдатели, странное перемещение огней связанно с телепортацией НЛО. Сам корабль принадлежит пришельцам с планеты Нибиру, а на Землю они прибыли для разведывательных действий.
О появлении жителей загадочной планеты X в Сети существует множество материалов. Некоторые пользователи считают, что данные визиты направлены на уничтожение человечества, причем в ролике показаны сигнальные военные огни. Только теорию опровергли, так как отсутствовали следы признаков горения и дыма.
Вполне возможно, что на видео изображено перемещение группы кораблей пришельцев, только пользователи уверены, что это был один объект. Как предположили наблюдатели, странное перемещение огней связанно с телепортацией НЛО. Сам корабль принадлежит пришельцам с планеты Нибиру, а на Землю они прибыли для разведывательных действий.
О появлении жителей загадочной планеты X в Сети существует множество материалов. Некоторые пользователи считают, что данные визиты направлены на уничтожение человечества, причем в ролике показаны сигнальные военные огни. Только теорию опровергли, так как отсутствовали следы признаков горения и дыма.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:06