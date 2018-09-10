В Швеции сняли на камеру периодически исчезающие в небе шарообразные объекты

Вполне возможно, что на видео изображено перемещение группы кораблей пришельцев, только пользователи уверены, что это был один объект. Как предположили наблюдатели, странное перемещение огней связанно с телепортацией НЛО. Сам корабль принадлежит пришельцам с планеты Нибиру, а на Землю они прибыли для разведывательных действий.О появлении жителей загадочной планеты X в Сети существует множество материалов. Некоторые пользователи считают, что данные визиты направлены на уничтожение человечества, причем в ролике показаны сигнальные военные огни. Только теорию опровергли, так как отсутствовали следы признаков горения и дыма.