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Беременная Мария Порошина развелась с мужем Ильей Древновым после 17 лет брака

Мария Порошина, находясь на раннем сроке беременности, не стала прерывать съемки. Сейчас стало известно о разводе актрисы с супругом Ильей Древновым.

Беременная Мария Порошина развелась с мужем Ильей Древновым после 17 лет брака


Почти семнадцать лет артистка прожила в законном браке. Не так давно стало известно, что кинозвезда готовится в 5-тый раз стать матерью. Однако этим летом знаменитость развелась со своим супругом. Стоит напомнить, что артисты познакомились во время антракта в буфете московского театра «Ленком». Поначалу они дружили, но через несколько месяцев отношения переросли в любовь. За время супружеской жизни Мария Порошина подарила мужу 3-х очаровательных детей – 2-летнюю Глафиру, 8-летнюю Аграфену и 12-летнюю Серафиму. Также пара воспитывала Полину – дочку артистки от брака с актером Гошей Куценко.

Беременная Мария Порошина развелась с мужем Ильей Древновым после 17 лет брака


Звезда не стремилась полностью посвящать себя детям. После рождения девочек она выходила на сцену в течение нескольких месяцев. А при появлении на свет Глафиры, актриса вернулась на работу, позволив себе перерыв только в полтора месяца.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:49
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