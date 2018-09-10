Беременная Мария Порошина развелась с мужем Ильей Древновым после 17 лет брака

Почти семнадцать лет артистка прожила в законном браке. Не так давно стало известно, что кинозвезда готовится в 5-тый раз стать матерью. Однако этим летом знаменитость развелась со своим супругом. Стоит напомнить, что артисты познакомились во время антракта в буфете московского театра «Ленком». Поначалу они дружили, но через несколько месяцев отношения переросли в любовь. За время супружеской жизни Мария Порошина подарила мужу 3-х очаровательных детей – 2-летнюю Глафиру, 8-летнюю Аграфену и 12-летнюю Серафиму. Также пара воспитывала Полину – дочку артистки от брака с актером Гошей Куценко.Звезда не стремилась полностью посвящать себя детям. После рождения девочек она выходила на сцену в течение нескольких месяцев. А при появлении на свет Глафиры, актриса вернулась на работу, позволив себе перерыв только в полтора месяца.