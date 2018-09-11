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Эксперт рассказал о самом эффективном упражнении от стресса

Эксперт рассказал про самое эффективное упражнение, способное за 3 минуты устранить стресс. Данный метод называют иногда «бокс-дыханием».

Эксперт рассказал о самом эффективном упражнении от стресса


Часто его применяют «моржи», организм которых очень часто испытывает стресс. В свою очередь упражнение оказывает положительное воздействие на работу нервной системы. Данной практикой можно заниматься незаметно для окружающих. Суть тренировки заключается в том, чтобы делать четыре вдоха и столько же выдоха. Важным является как можно большее наполнение легких воздухом. В данном случае нужно избегать движения плечами. Это снижает эффективность выполняемых действий. По словам экспертов, как только человек начнёт выполнять упражнение легко, нужно изменить соотношение количества поступления воздуха в легкие, а также удаление его, начиная с 4:8. Это соотношение увеличивается далее: 8:16, 10:20, 22:44 и т.д. Автор методики отмечает, что через минуты три стрессового состояния уже не будет.

Говоря о работе механизма, стоит отметить, что благодаря блуждающему нерву начинается процесс расслабления, так как он проходит от шеи человека до диафрагмы, отправляя при этом сообщение в мозг, для начала стимулирования парасимпатической нервной системы. Мозг в случае расслабления делает умный выбор, который основан на расслаблении концентрации. Речь идёт о состоянии мозговой волны Альфа.

 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:01
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