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Эксперты рассказали об отличиях оригинальных и поддельных зарядных устройств

Специалисты рассказали об отличиях между поддельными и оригинальными зарядными устройствами.

Эксперты рассказали об отличиях оригинальных и поддельных зарядных устройств


По словам экспертов, в фальшивом «яблочном» зарядном устройстве отсутствует надпись, что его сделали в Калифорнии. В глаза сразу бросается бледный логотип. Любая подделка Samsung на адаптере имеет литеру “A+” либо “Made in China”. Dash Charger - это популярное устройство в OnePlus. Однако при подключении, символ смартфона помимо стандартного значка зарядки еще должен сопровождаться знаком вспышки. В свою очередь оригинальная новая зарядка Xiaomi Mi обладает 120-сантиметровой длиной кабеля. По своим параметрам модель адаптера идентична раньше используемому аналогу.

Чтобы проверить подлинность Huawei, следует сделать сканер штрих-кода, а также проверить полное его совпадение с имеющейся надписью на адаптере. Стоит отметить, что Google Pixel всегда заряжает быстро батарею устройства. Медленные зарядки являются в данном случае подделками.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 06:41
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