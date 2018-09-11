Эксперты рассказали об отличиях оригинальных и поддельных зарядных устройств

По словам экспертов, в фальшивом «яблочном» зарядном устройстве отсутствует надпись, что его сделали в Калифорнии. В глаза сразу бросается бледный логотип. Любая подделка Samsung на адаптере имеет литеру “A+” либо “Made in China”. Dash Charger - это популярное устройство в OnePlus. Однако при подключении, символ смартфона помимо стандартного значка зарядки еще должен сопровождаться знаком вспышки. В свою очередь оригинальная новая зарядка Xiaomi Mi обладает 120-сантиметровой длиной кабеля. По своим параметрам модель адаптера идентична раньше используемому аналогу.Чтобы проверить подлинность Huawei, следует сделать сканер штрих-кода, а также проверить полное его совпадение с имеющейся надписью на адаптере. Стоит отметить, что Google Pixel всегда заряжает быстро батарею устройства. Медленные зарядки являются в данном случае подделками.