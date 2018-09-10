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«Почему ты на мне не женился?»: Ирина Аллегрова шокировала поп-короля

Четвёртый день фестиваля «Новая Волна» был посвящён чествованию певицы Ирины Аллегровой. На вечеринке «Цветы по поводу» певица шокировала Филиппа Киркорова, спросив, почему он на ней не женился.

«Почему ты на мне не женился?»: Ирина Аллегрова шокировала поп-короля


Вечер вёл актер Тигран Коесаян. После совместного номера Ирины Аллегровой и Игоря Крутого, ведущий заявил, что весь зал и вся страна хочет узнать, было между ними что-то или нет. Певица в очередной раз решила не раскрывать тайну своих отношений с композитором. После концерта была организована «розовая вечеринка» именуемая «Цветы по поводу». Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Диана Арбенина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Жасмин и другие знаменитости пришли поднять бокал за здоровье Ирины Аллегровой.



Самый трогательный тост сказал поп-король. По его словам, 30 лет назад он впервые принимал участие в сборном концерте. Тогда Филиппу Бедросовичу было очень сложно, так как на него не обращали внимания, и только Ирина Александровна поверила в него. После этих слов певица спросила у Филиппа Киркорова, так чего он на ней тогда не женился, чем шокировала как публику, так и самого артиста.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:35
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