«Почему ты на мне не женился?»: Ирина Аллегрова шокировала поп-короля

Вечер вёл актер Тигран Коесаян. После совместного номера Ирины Аллегровой и Игоря Крутого, ведущий заявил, что весь зал и вся страна хочет узнать, было между ними что-то или нет. Певица в очередной раз решила не раскрывать тайну своих отношений с композитором. После концерта была организована «розовая вечеринка» именуемая «Цветы по поводу». Филипп Киркоров, Игорь Крутой, Диана Арбенина, Дима Билан, Сергей Лазарев, Жасмин и другие знаменитости пришли поднять бокал за здоровье Ирины Аллегровой.Самый трогательный тост сказал поп-король. По его словам, 30 лет назад он впервые принимал участие в сборном концерте. Тогда Филиппу Бедросовичу было очень сложно, так как на него не обращали внимания, и только Ирина Александровна поверила в него. После этих слов певица спросила у Филиппа Киркорова, так чего он на ней тогда не женился, чем шокировала как публику, так и самого артиста.