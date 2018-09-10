Адвокат экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова обвинил мать мужчины в крахе его брака с Алианой Устиненко

«Уверен, единственной причиной развода стало постоянное вмешательство мамы Александра, Ольги, которая по поводу и без дергала Алиану. Несмотря на скандальность проекта, в котором они участвовали, Александр и Алиана сохранили человеческие качества. Они были примером многим звездным семьям. В конце сентября вступит в законную решение суда по расторжению брака между звездной парой. Даже сейчас можно было бы сохранить семью, отменив решение суда, но надо ли, это не знаю. Думаю, мама Александра не угомонится и всегда будет совать свой нос в семью сына», - заявил адвокат Александра Гобозова.

«У Cаши хорошие отношения с мамой, он ее ни в чем не винит», - подчеркнул Назар Назаров.

«Если Саша изъявит желание определить место жительства ребенка, тогда уже будем решать это отдельно», - пояснил журналистам адвокат бывшего участника «Дома-2».

«Давно было понятно, что всему виной Ольга Васильевна! Мне только одно не понятно, почему престарелой женщине спокойно не живется то на пенсии, зачем лезть и ломать жизнь своему сыну? Надеюсь, что Алиани и Александр в очередной раз поймут, что не могут жить друг без друга и окончательно сойдутся!», - написал один из преданных поклонников звездной парочки Гобозова и Устиненко в Сети.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что семейство Александра Гобозова и Алианы Устиненко никогда не славилось идеальными и примерными отношениями. Парочка то и дело расставалась, а потом снова играла очередную свадьбу. Стоит отметить, что верные фанаты Саши и Алианы надеются, что также произойдет и в этот раз.Невзирая на то, что через несколько недель решение о расторжении брака Гобозовых вступит в силу, и Алиана, и Александр еще могут поменять свои намерения. Тем не менее, помимо конфликтов, скандалов и разногласий друг с другом, у парочки были и внутрисемейные споры. К примеру, у девушки сложились весьма напряженные отношения с родственницей мужчины.Адвокат Александра Гобозова, как оказалось, очень хорошо знаком со всем семейством Гобозовых. По словам Назара Назарова, бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» является достаточно порядочным мужчиной, в свою очередь Алиану Устиненко он считает очень хорошей мамой.Стоит напомнить, что не так давно Алиана Устиненко высказывала своей свекрови довольно серьезные претензии. В Периметре Ольга Васильевна Гобозова не единожды набрасывалась с кулаками на свою невестку. Оказывается, что после развода мать Александра обвинила девушку в том, что она оставила ее наследника ни с чем.Тем не менее, бывший участник «Дома-2» по-прежнему во всеуслышание заявляет, что считает свои действия правильными, ведь Алиана Устиненко воспитывает его единственного ребенка. Отметим, что Александр Гобозов после развода оставил своей экс-супруге весь бизнес и даже свое транспортное средство.На сегодняшний день звездное семейство Гобозовых-Устиненко еще не коснулся вопрос, с кем будет жить единственный наследник парочки – 4-летний Роберт. Несмотря на то, что мальчик остается с Алианой, его воспитанием больше всего занимаются родственники участницы прославленной телестройки «Дом-2», ведь на данный момент мама Роберта пытается отыскать любовь на реалити-шоу.Также Назар Назаров рассказал репортерам «СтарХита», что Александр Гобозов дал согласие на то, что будет исправно платить на 4-летнего Роберта алименты. Именно это и поспособствовало тому, что бракоразводный процесс весьма стремительно подходить к концу. Каждый из супругов не держит зла друг на друга.