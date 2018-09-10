Адвокат экс-участника «Дома-2» Александра Гобозова обвинил мать мужчины в крахе его брака с Алианой Устиненко
Адвокат бывшего участника скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Александра Гобозова объяснил журналистам, что именно спровоцировало расставание его подопечного с экс-супругой Алианой Устиненко.
Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что семейство Александра Гобозова и Алианы Устиненко никогда не славилось идеальными и примерными отношениями. Парочка то и дело расставалась, а потом снова играла очередную свадьбу. Стоит отметить, что верные фанаты Саши и Алианы надеются, что также произойдет и в этот раз.
Невзирая на то, что через несколько недель решение о расторжении брака Гобозовых вступит в силу, и Алиана, и Александр еще могут поменять свои намерения. Тем не менее, помимо конфликтов, скандалов и разногласий друг с другом, у парочки были и внутрисемейные споры. К примеру, у девушки сложились весьма напряженные отношения с родственницей мужчины.
Адвокат Александра Гобозова, как оказалось, очень хорошо знаком со всем семейством Гобозовых. По словам Назара Назарова, бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» является достаточно порядочным мужчиной, в свою очередь Алиану Устиненко он считает очень хорошей мамой.
Стоит напомнить, что не так давно Алиана Устиненко высказывала своей свекрови довольно серьезные претензии. В Периметре Ольга Васильевна Гобозова не единожды набрасывалась с кулаками на свою невестку. Оказывается, что после развода мать Александра обвинила девушку в том, что она оставила ее наследника ни с чем.
Тем не менее, бывший участник «Дома-2» по-прежнему во всеуслышание заявляет, что считает свои действия правильными, ведь Алиана Устиненко воспитывает его единственного ребенка. Отметим, что Александр Гобозов после развода оставил своей экс-супруге весь бизнес и даже свое транспортное средство.
На сегодняшний день звездное семейство Гобозовых-Устиненко еще не коснулся вопрос, с кем будет жить единственный наследник парочки – 4-летний Роберт. Несмотря на то, что мальчик остается с Алианой, его воспитанием больше всего занимаются родственники участницы прославленной телестройки «Дом-2», ведь на данный момент мама Роберта пытается отыскать любовь на реалити-шоу.
Также Назар Назаров рассказал репортерам «СтарХита», что Александр Гобозов дал согласие на то, что будет исправно платить на 4-летнего Роберта алименты. Именно это и поспособствовало тому, что бракоразводный процесс весьма стремительно подходить к концу. Каждый из супругов не держит зла друг на друга.
Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что семейство Александра Гобозова и Алианы Устиненко никогда не славилось идеальными и примерными отношениями. Парочка то и дело расставалась, а потом снова играла очередную свадьбу. Стоит отметить, что верные фанаты Саши и Алианы надеются, что также произойдет и в этот раз.
Невзирая на то, что через несколько недель решение о расторжении брака Гобозовых вступит в силу, и Алиана, и Александр еще могут поменять свои намерения. Тем не менее, помимо конфликтов, скандалов и разногласий друг с другом, у парочки были и внутрисемейные споры. К примеру, у девушки сложились весьма напряженные отношения с родственницей мужчины.
Адвокат Александра Гобозова, как оказалось, очень хорошо знаком со всем семейством Гобозовых. По словам Назара Назарова, бывший участник скандального телепроекта «Дом-2» является достаточно порядочным мужчиной, в свою очередь Алиану Устиненко он считает очень хорошей мамой.
«Уверен, единственной причиной развода стало постоянное вмешательство мамы Александра, Ольги, которая по поводу и без дергала Алиану. Несмотря на скандальность проекта, в котором они участвовали, Александр и Алиана сохранили человеческие качества. Они были примером многим звездным семьям. В конце сентября вступит в законную решение суда по расторжению брака между звездной парой. Даже сейчас можно было бы сохранить семью, отменив решение суда, но надо ли, это не знаю. Думаю, мама Александра не угомонится и всегда будет совать свой нос в семью сына», - заявил адвокат Александра Гобозова.
Стоит напомнить, что не так давно Алиана Устиненко высказывала своей свекрови довольно серьезные претензии. В Периметре Ольга Васильевна Гобозова не единожды набрасывалась с кулаками на свою невестку. Оказывается, что после развода мать Александра обвинила девушку в том, что она оставила ее наследника ни с чем.
Тем не менее, бывший участник «Дома-2» по-прежнему во всеуслышание заявляет, что считает свои действия правильными, ведь Алиана Устиненко воспитывает его единственного ребенка. Отметим, что Александр Гобозов после развода оставил своей экс-супруге весь бизнес и даже свое транспортное средство.
«У Cаши хорошие отношения с мамой, он ее ни в чем не винит», - подчеркнул Назар Назаров.
На сегодняшний день звездное семейство Гобозовых-Устиненко еще не коснулся вопрос, с кем будет жить единственный наследник парочки – 4-летний Роберт. Несмотря на то, что мальчик остается с Алианой, его воспитанием больше всего занимаются родственники участницы прославленной телестройки «Дом-2», ведь на данный момент мама Роберта пытается отыскать любовь на реалити-шоу.
«Если Саша изъявит желание определить место жительства ребенка, тогда уже будем решать это отдельно», - пояснил журналистам адвокат бывшего участника «Дома-2».
Также Назар Назаров рассказал репортерам «СтарХита», что Александр Гобозов дал согласие на то, что будет исправно платить на 4-летнего Роберта алименты. Именно это и поспособствовало тому, что бракоразводный процесс весьма стремительно подходить к концу. Каждый из супругов не держит зла друг на друга.
«Давно было понятно, что всему виной Ольга Васильевна! Мне только одно не понятно, почему престарелой женщине спокойно не живется то на пенсии, зачем лезть и ломать жизнь своему сыну? Надеюсь, что Алиани и Александр в очередной раз поймут, что не могут жить друг без друга и окончательно сойдутся!», - написал один из преданных поклонников звездной парочки Гобозова и Устиненко в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:44