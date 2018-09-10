Новая разработка ученых из UCLA Samueli кардинально изменит все устройства связи

Данный инструмент разрабатывался командой из высококвалифицированных специалистов. Суть его в том, что он дает возможность предсказать результат взаимодействия каких бы то ни было материалов, используемых в проектировании смартфонов, благодаря чему может давать определенного рода рекомендации. Благодаря таким советам, в будущем, нельзя отрицать появление некоего алгоритма создания гаджетов с любым целевым назначением под каждый конкретный случай.Основной же особенностью разработки, стала возможность обеспечивать максимально мощный сигнал, способный передавать более объемы информации в кротчайшие сроки и за минимальное время. Все современные устройства мобильной связи могут быть существенно улучшены с использованием данной разработки.