АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Новая разработка ученых из UCLA Samueli кардинально изменит все устройства связи

Ученые из UCLA Samueli изобрели некий инструмент, способный в будущем переменить процесс создании и проектирования многих устройств, в том числе смартфонов. Уникальная технология обеспечит принципиально новый подход к процессу создания устройств связи.

Новая разработка ученых из UCLA Samueli кардинально изменит все устройства связи


Данный инструмент разрабатывался командой из высококвалифицированных специалистов. Суть его в том, что он дает возможность предсказать результат взаимодействия каких бы то ни было материалов, используемых в проектировании смартфонов, благодаря чему может давать определенного рода рекомендации. Благодаря таким советам, в будущем, нельзя отрицать появление некоего алгоритма создания гаджетов с любым целевым назначением под каждый конкретный случай.

Основной же особенностью разработки, стала возможность обеспечивать максимально мощный сигнал, способный передавать более объемы информации в кротчайшие сроки и за минимальное время. Все современные устройства мобильной связи могут быть существенно улучшены с использованием данной разработки.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:34
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
iPhone с двумя SIM-картами рекламируют в Китае
В СМИ обсуждают конец карьеры Ольги Бузовой
Новая разработка ученых из UCLA Samueli
Борис Грачевский поведал о судьбе звезды «Весны
FordFocus Active получит кузов Wagon
Адвокат экс-участника «Дома-2» Александра
Oppo в России начала продажи нашумевшего
В Сети обнародовали новое изображение Aurus
Ученые рассказали, почему мужчины грустят после
FAW запускают в продажу обновленный Besturn B50
Элина Мазур: Объявилась «настоящая» любовница
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые
Названы наиболее выгодные для покупки автомобили
Хейтеры ужаснулись целлюлитным ногам и
Аналитики: Ожидаемый ценник “дешевого” iPhone
Странные облака в Аризоне: Очевидец снял Нибиру
Xiaomi подтвердила выпуск Xiaomi Mi Band с
Реалити-шоу «Замуж за Бузову»: что скрывают
Сергей Селин из сериала “Улицы разбитых фонарей”
"Появилась внезапно": В Мехико огромная дыра
Эксперты рассказали способы экономии топлива
Уфолог обнаружил на Марсе голову древнеримской
«Я в своей стихии»: Валерий Меладзе с супругой
Названы простые продукты для улучшения зрения
Эксперты назвали самые продаваемые авто на
Какие опасности подстерегают туристов в Тунисе
Слайдер Lenovo Z5 Pro показали на видео в Сети
Российских пенсионеров-предпринимателей планируют
«Важная информация»: Алексей Воробьёв объяснил
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о
Просмотреть все новости