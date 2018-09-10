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Oppo в России начала продажи нашумевшего смартфона Oppo Find X

Компания Oppo в России начала продажи нашумевшего смартфона версии Oppo Find X с удобным выдвижным модулем для камер.

Oppo в России начала продажи нашумевшего смартфона Oppo Find X


В настоящее время его предлагают в интернет-магазине Oppo с ОЗУ на 8 ГБ, ПЗУ на 256 ГБ за 69 990 рублей. Доступными являются тёмно-красный, а также синий цвет корпуса. Главной изюминкой устройства выступает модуль для основной, а также фронтальной камеры. OLED-дисплей имеет 6,4-дюймовую диагональ с разрешением Full HD+. При этом фронтальная камера имеет разрешение на 25 Мп. Основная камера имеет датчики на 16, а также 20 Мп.

Основой является однокристальная современная система Snapdragon 845. В конфигурацию также входит ОЗУ на 8 ГБ, ПЗУ на 256 ГБ. Аккумуляторная батарея обладает ёмкостью на 3730 мАч. Имеет место быстрая зарядка SuperVOOC, обеспечивающая полную зарядку за 35 мин. Смартфон работает под управлением ОС Android 8.1 (оболочка Color OS).

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:28
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