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Компания Huawei в Лондоне представит новую технологию беспроводной зарядки

Huawei Mate 20 и 20 Pro, как сообщают источники, станут обладателями беспроводной зарядки. Новая технология и принципы ее работы означают, что корпус устройств будет выполнен из стекла.

Компания Huawei в Лондоне представит новую технологию беспроводной зарядки


Технология беспроводной зарядки становится достаточно популярной в последнее время. Это обусловлено удобством использования, впрочем, есть также и определенные ограничения. Они связаны как с положением устройства относительно “зарядки”, так и с покрытием самих смартфонов. Впрочем, это в полной мере покрывается мощностью зарядного устройства, которая составляет 15 Вт.

Первые смартфоны, на которых и пройдет презентация новой технологии, обладают весьма мощным процессором, Kirin 980, а учитывая корпус из стекла, эти модели, как и сама технология беспроводной зарядки, определенно обретут популярность, в первую очередь у любителей новых технологий. Презентация новинок намечена на 16 октября и состоится она по заявлению разработчиков в Лондоне.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 05:31
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