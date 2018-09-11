Компания Huawei в Лондоне представит новую технологию беспроводной зарядки

Технология беспроводной зарядки становится достаточно популярной в последнее время. Это обусловлено удобством использования, впрочем, есть также и определенные ограничения. Они связаны как с положением устройства относительно “зарядки”, так и с покрытием самих смартфонов. Впрочем, это в полной мере покрывается мощностью зарядного устройства, которая составляет 15 Вт.Первые смартфоны, на которых и пройдет презентация новой технологии, обладают весьма мощным процессором, Kirin 980, а учитывая корпус из стекла, эти модели, как и сама технология беспроводной зарядки, определенно обретут популярность, в первую очередь у любителей новых технологий. Презентация новинок намечена на 16 октября и состоится она по заявлению разработчиков в Лондоне.