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Фитнес-браслет Honor Band 4 превзошел Xiaomi Mi Band 3

Фитнес-браслет версии Honor Band 4 смог превзойти модель Xiaomi Mi Band 3. При этом самым приметным нововведением является цветной 0,9-дюймовый дисплей AMOLED, способный отображать одновременно до 45 иероглифов.

Фитнес-браслет Honor Band 4 превзошел Xiaomi Mi Band 3


Устройство работает со смартфонами на базе Android. Honor Band 4 имеет шестиосевой сенсор, таймер, NFC с поддержкой удобных бесконтактных платежей, будильник. Измерения устройства не всегда могут быть точными. В случае резкого учащения пульса, владелец браслета получит сразу сообщение. Версия Honor Band 4 облачена в водонепроницаемый корпус. Автономность девайса обеспечивает АКБ на 100 мАч. Этого хватит на 2 недели умеренного использования устройства. В свою очередь Honor Band 4 позволяет быстро оплатить покупку или действовать со смартфонами не ниже Android 4.4 и iOS 9.0. новинка не пропускает воду до глубины 50 м.

Также выпустили облегченную версию трекера— Honor Band 4 Running Edition. Фитнес-браслет, предлагающий широкие функциональные возможности поступил в продажу с начала июня текущего года. Для таких устройств предлагаются классические функции: измерение сердечного ритма, сна и шагомер. TruSleep 2.0 осуществляет измерение полного цикла, включающего в себя REM-стадии, дающего различные персонализированные советы. Данный браслет подключается к смартфону с Android 4.4+, а также iOS 9.0+.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 04:01
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