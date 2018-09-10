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Борис Грачевский поведал о судьбе звезды «Весны на Заречной улице» Нины Ивановой

В передаче «Звезды сошлись» режиссер Борис Грачевский поведал, как сложилась судьба Нины Ивановой. Актриса сыграла учительницу в советском кинофильме «Весна на Заречной улице».

Борис Грачевский поведал о судьбе звезды «Весны на Заречной улице» Нины Ивановой


Как рассказал худрук «Ералаша», в начале его карьеры в кино, артистка занимала должность помощника режиссера, после доросла до 2-го режиссера. Нина Георгиевна работала с ним примерно 5 лет. После ее увольнения он вздохнул с облегчением, так как с актрисой было очень сложно сотрудничать. Покинув профессию, Нина Иванова воспитывала усыновленного ребенка, а также работала медсестрой в клинике, избегая журналистов.

Борис Грачевский поведал о судьбе звезды «Весны на Заречной улице» Нины Ивановой


По словам соседей знаменитости, артистка не выходит из своего дома, так как страдает от диабета. Кинозвезде сложно передвигаться и поэтому ей помогает социальный работник.

 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:16
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