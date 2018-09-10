Борис Грачевский поведал о судьбе звезды «Весны на Заречной улице» Нины Ивановой

Как рассказал худрук «Ералаша», в начале его карьеры в кино, артистка занимала должность помощника режиссера, после доросла до 2-го режиссера. Нина Георгиевна работала с ним примерно 5 лет. После ее увольнения он вздохнул с облегчением, так как с актрисой было очень сложно сотрудничать. Покинув профессию, Нина Иванова воспитывала усыновленного ребенка, а также работала медсестрой в клинике, избегая журналистов.По словам соседей знаменитости, артистка не выходит из своего дома, так как страдает от диабета. Кинозвезде сложно передвигаться и поэтому ей помогает социальный работник.