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FordFocus Active получит кузов Wagon

Компания Ford продолжает дополнять модель Focus различными вариациями кузова. Помимо трех стандартных, инженеры работают, по меньшей мере, еще над парой, один из которых был зафиксирована на фотоаппарат.

FordFocus Active получит кузов Wagon


Модель Focus Active Wagon сразу привлекает внимание большим количеством пластиковых деталей на корпусе. Возможно, это лишь прототип и пластик в будущем будет заменен на металл, однако также не стоит исключать и вариант, при котором такие фрагменты способны существенно понизить массу автомобиля. Кроме того, было замечено, что клиренс Focus Active Wagon выше на 3 см, чем у классической модели, что говорит о возможной принадлежности модели к сегменту внедорожников.

Фотограф не сумел запечатлеть автомобиль изнутри, однако, скорее всего, оснащение будет напоминать модель Focus Active. В результате, можно предположить, что Focus Active Wagon является автомобилем универсального класса, обладающим умеренными возможностями в плане проходимости, а также неплохими скоростными характеристиками.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:00
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