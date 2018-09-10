FordFocus Active получит кузов Wagon

Модель Focus Active Wagon сразу привлекает внимание большим количеством пластиковых деталей на корпусе. Возможно, это лишь прототип и пластик в будущем будет заменен на металл, однако также не стоит исключать и вариант, при котором такие фрагменты способны существенно понизить массу автомобиля. Кроме того, было замечено, что клиренс Focus Active Wagon выше на 3 см, чем у классической модели, что говорит о возможной принадлежности модели к сегменту внедорожников.Фотограф не сумел запечатлеть автомобиль изнутри, однако, скорее всего, оснащение будет напоминать модель Focus Active. В результате, можно предположить, что Focus Active Wagon является автомобилем универсального класса, обладающим умеренными возможностями в плане проходимости, а также неплохими скоростными характеристиками.