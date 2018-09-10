Ученые рассказали, почему мужчины грустят после секса

Научный мир назвал такое состояние посткоитальная дисфория. Связывают его с всплеском гормонов любви, вырабатываемых в организме после перенесенного оргазма. Дофамины и окситоцины вызывают коктейль эмоций, приводящий, в свою очередь, к зарождению отчаяния.Также природа происхождения посткоитальной дисфории связана с чувством ложного стыда, которое навязывает общество, в котором есть мнения, что наслаждение подобными «процессами» недостойно и плохо. Как показали исследования, грусть и тоску после секса периодически испытывали 50% женщин, а постоянно сталкивается с этим 2% из них.В последнем эксперименте участвовали 1208 мужчин, возраст которых составлял от 18 лет до 81 года. Результаты показали, что переживали посткоитальную дисфорию 41% представителей сильного пола, на постоянной основе испытывают ее 4,5%. Мужчинам не позволяет воспитание высказывать свои переживания, они с детства не поддаются эмоциям. Только психологи советуют обязательно беседовать на эту тему с партнерами, чтобы сохранять честные и доверительные отношения.