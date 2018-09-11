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Mitsubishi объявила цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander

В Калуге начинается выпуск обновленного Mitsubishi Outlander. Так сообщает компания ООО "ММС Рус". Автомобили будут поступать в российские дилерские центры в сентябре.

Mitsubishi объявила цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander


Как сообщает производитель, Outlander, будучи популярным и до недавних обновлений, намерен завоевать еще больше поклонников на отечественном рынке. Двигатель автомобиля не подвергся серьезным изменениям, есть 2 его вариации, с объемом двигателя 2 литра (146 лошадиных сил) и 2,4 литра (167 лошадиных сил). Из серьезных изменений в техническом плане, стоит отметить новые настройки подвески и электронный тормоз для стоянок.

Остальные изменения касаются комфорта пассажиров. Шумопонижение, расстановка различных ниш по периметру интерьера, наличие множества USB портов у каждого сидения и другие мелочи в результате существенно повлияют на удобство поездок.

Внешне автомобиль также изменился, передняя часть, благодаря работе дизайнеров, стала более выраженной, а обновленные диски дополнят привлекательный образ.

 
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Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 04:31
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