Mitsubishi объявила цены на обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander

Как сообщает производитель, Outlander, будучи популярным и до недавних обновлений, намерен завоевать еще больше поклонников на отечественном рынке. Двигатель автомобиля не подвергся серьезным изменениям, есть 2 его вариации, с объемом двигателя 2 литра (146 лошадиных сил) и 2,4 литра (167 лошадиных сил). Из серьезных изменений в техническом плане, стоит отметить новые настройки подвески и электронный тормоз для стоянок.Остальные изменения касаются комфорта пассажиров. Шумопонижение, расстановка различных ниш по периметру интерьера, наличие множества USB портов у каждого сидения и другие мелочи в результате существенно повлияют на удобство поездок.Внешне автомобиль также изменился, передняя часть, благодаря работе дизайнеров, стала более выраженной, а обновленные диски дополнят привлекательный образ.