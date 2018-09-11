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«Вам тут лет 50»: Поклонников шокировал новый фотоснимок Ани Лорак

Ани Лорак в своем микроблоге обнародовала новое фото, каким шокировала пользователей. По их мнению, на данном снимке артистка выглядит на пятьдесят лет.

«Вам тут лет 50»: Поклонников шокировал новый фотоснимок Ани Лорак


Певица эффектно появилась в Сочи на «Новой волне». Однако необычный образ и прическа в стиле ретро стали поводом для обсуждений в соцсети Instagram. Некоторые поклонники исполнительницы песен считают, что обувь полнит ее ноги, а укладка волос прибавляет ей возраст. Другие фанаты заметили, чем старше становится артистка, то короче состригает волосы.

«Вам тут лет 50»: Поклонников шокировал новый фотоснимок Ани Лорак


Однако нашлись фолловеры, которые начали защищать свою любимицу. Подписчики назвали фигуру Ани Лорак идеальной. Они также подметили, что длинное черное платье подчеркивает невероятный запоминающийся образ знаменитости. Публикация украинской певицы за сутки сумела собрать свыше 147 тысяч отметок «Мне нравится» и более 1,3 тысяч комментариев.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:01
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