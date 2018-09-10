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В Сети обнародовали новое изображение Aurus Komendant

В Сети обнародовали новое изображение моделей семейства «Единой модульной платформы». Помимо микроавтобуса «Arsenal» , а также седана «Senat», производители также представили внедорожник российского бренда Aurus Komendant.

В Сети обнародовали новое изображение Aurus Komendant


Из изображения видно, что внешность финального варианта авто отличается от концепта, чей снимок опубликовали раньше. В отличие от изначального решения, Aurus Komendant своим оформлением боковин и кузовными панелями больше напоминает седан. К началу следующего года прототип внедорожника должен быть уже подготовленным. Транспортное средство в серийный выпуск поступит в конце 2019 либо в начале 2020 года.

Как и прочие модели, Aurus Komendant сконструируют на базе ЕМП. Авто оснастят гибридной силовой установкой, являющейся единой для всех продуктов бренда. В нее вошёл 4,4-литровый мотор V8 на 598 лошадиных сил, электромотор с мощным аккумулятором, которые взаимодействуют с 9-скоростным автоматом КАТЕ R932 российского производства. Во всех авто предусматривается полный привод. Максимальная скорость машины ограничивается 250 км/ч. Первую «сотню» модель преодолевает за 6 сек.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:12
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