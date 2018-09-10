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FAW запускают в продажу обновленный Besturn B50

Компания FAW вновь запускает в продажу модель Besturn B50.Напомним, что ранее она уже выпускалась, однако в связи с отсутствием спроса было принято решение о прекращении продажи. После того, как автомобиль подвергся серьезным изменениям, FAW вновь считают Besturn B50 конкурентоспособным.

FAW запускают в продажу обновленный Besturn B50


Инженеры из FAW кардинально переработали дизайн, а также некоторые технические характеристики автомобиля. Аналитики компании смогли выявить некоторые ключевые ошибки, допущенные при выпуске 2 года назад и поработали над ними. Внешний вид автомобиля стал более выразительным, это подчеркнуто новыми бамперами и решеткой радиатора. В интерьере присутствует мощная информационно-развлекательная система.

Технические характеристики автомобиля, по словам представителей FAW, будут двух типов, первым среди которых станет двигатель объемом 1,6 литра мощностью 109 лошадиных сил, а второй, оснащенный системой турбо, будет иметь мощность 136 лошадиных сил и объем 1,4 л. Стоимость автомобиля, как ожидается, составит, в зависимости от комплектации, от 867 000 рублей до 1 058 000 рублей.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:40
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