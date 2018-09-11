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Эксперты в дрэг-гонке сравнили Mercedes-AMG GT R и Aston Martin DBS Superleggera

Журналисты Top Gear в дрэг-гонке решили сравнить два экстремальных купе. Речь идёт в отношении Mercedes-AMG GT R и Aston Martin DBS Superleggera. Соответствующее видео опубликовали на канале издания в соцсети YouTube.

Эксперты в дрэг-гонке сравнили Mercedes-AMG GT R и Aston Martin DBS Superleggera


Транспортное средство Aston Martin DBS Superleggera оснащается 5,2-литровым твин-турбо мотором V12. Силовой агрегат в авто способен генерировать 725 лошадиных сил, при крутящем моменте в 900 Нм. До первой «сотни» с места британское купе может осуществлять разгон за 3,4 секунды. В свою очередь максимальная скорость модели достигает 342 км/час.



Транспортное средство Mercedes-AMG GT R укомплектовали четырехлитровой «битурбовосьмеркой». Мотор способен генерировать 585 лошадиных сил (крутящий момент - 700 Нм). До 100 км/час суперкар разгоняется за 3,6 сек. Максимальная скорость автомобиля составляет 318 км/час.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:31
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