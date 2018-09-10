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Элина Мазур: Объявилась «настоящая» любовница Евгения Петросяна

Элина Мазур, представлявшая ранее интересы Виталины Цымбалюк-Романовской, сообщила, что объявилась «настоящая» любовница юмориста Евгения Петросяна. Во всяком случае, потенциальная возлюбленная артиста так заявляет.

Элина Мазур: Объявилась «настоящая» любовница Евгения Петросяна


Элина Мазур поведала, что к ней обратилась за помощью некая Татьяна Брухунова. 29-летняя девушка утверждает, что является настоящей любовницей Евгения Вагановича. Лжёт она или говорит правду, станет известно только после официального комментария по этому поводу самого комедианта.

Элина Мазур: Объявилась «настоящая» любовница Евгения Петросяна


Однако Евгений Петросян в последнее время не желает обсуждать происходящее ныне в его семье. Юморист лишь призвал журналистов прекратить влезать в его личную жизнь. Артист поведал, что его порой удивляет, что о нём пишут отечественные СМИ.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:24
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