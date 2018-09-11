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Mercedes показал новый кроссовер GLE на тизере

Новый немецкий кроссовер Mercedes-Benz GLE уже можно оценить, благодаря опубликованному в сети Интернет изображению. Дебют новинки для общественности пройдет в ходе проведения Парижского автосалона.

Mercedes показал новый кроссовер GLE на тизере


Представители пресс-центра Mercedes-Benz информируют, что у нового кроссовера с прежней версией не будет ничего общего. Длина модели увеличена на 80 мм. Снабжен новый Mercedes-Benz GLE внедорожным режимом на активной и улучшенной гидроподвеске Active Body Control, благодаря чему увеличен дорожный просвет авто на 50 мм. В премиальном исполнении, новый Mercedes-Benz GLE может получить пневмоподвеску, способную изменять настройки согласно информации, которую фиксирует передняя видеокамера, сканирующая дорожную ситуацию.

Следующую генерацию Mercedes-Benz GLE оборудуют 6-цилиндровым мотором, объемом 3,0 литра и производительностью 367 л.с. Также, производитель предусмотрел 286-сильный 3-литровый дизель. В топовом варианте внедорожника стоит 8-цилиндровый агрегат, мощностью 612 л.с.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 00:31
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