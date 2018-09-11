В iPhone 8S обнаружили серьёзный заводской дефект

Один из пользователей Сети обнаружил проблемный баг. Он об этом написал в интернете. Представитель корпорации Apple проинформировал уже о предпринимаемых мерах. Обнаруженная в iPhone 8S проблема производственного дефекта будет решаться группой квалифицированных специалистов. Для владельцев гаджета все работы в данном случае будут бесплатными. Смартфон iPhone 8S на мировой рынок вышел в конце прошлого сентября.Согласно общепринятым правилам, бесплатное устранение всех производственных дефектов входит в обязанности фирм-производителей. Компании отвечают за качество изготавливаемой продукции.