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В iPhone 8S обнаружили серьёзный заводской дефект

В «яблочном» смартфоне версии iPhone 8S обнаружили серьёзный заводской дефект, который проявляется зависанием гаджета. В другом случае имеет место самопроизвольное отключение устройства американской корпорации Apple.

В iPhone 8S обнаружили серьёзный заводской дефект


Один из пользователей Сети обнаружил проблемный баг. Он об этом написал в интернете. Представитель корпорации Apple проинформировал уже о предпринимаемых мерах. Обнаруженная в iPhone 8S проблема производственного дефекта будет решаться группой квалифицированных специалистов. Для владельцев гаджета все работы в данном случае будут бесплатными. Смартфон iPhone 8S на мировой рынок вышел в конце прошлого сентября.

Согласно общепринятым правилам, бесплатное устранение всех производственных дефектов входит в обязанности фирм-производителей. Компании отвечают за качество изготавливаемой продукции.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:31
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