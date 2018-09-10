Названы наиболее выгодные для покупки автомобили с точки зрения 3-х летней ликвидности

Были проанализированы автомобили массового и премиального классов, благодаря чему можно выявить лучший автомобиль в качестве объекта капиталовложения, вне зависимости от ценового сегмента. Таким образом, наиболее ликвидными марками автомобилей в массовом классе являются Mazda (ликвидность больше 87%), Renault (ликвидность более 85%), а также Toyota b Honda (ликвидность более 80%).Что же касается премиального класса, наиболее ликвидными можно назвать такие марки как Land Rover, Mini, Volvo, Acura,(ликвидность соответственно: более 80%, более 76%, более 76%, более 75%.)Исходя из имеющихся данных, данные автомобили, пожалуй, являются лучшим выбором в трехлетней перспективе.