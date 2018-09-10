АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

Названы наиболее выгодные для покупки автомобили с точки зрения 3-х летней ликвидности

Эксперты провели исследование касательно автомобилей, максимально выгодных для покупки и последующей перепродажи в течении 3 лет. Данное исследование основывалось на ликвидности автомобилей.

Названы наиболее выгодные для покупки автомобили с точки зрения 3-х летней ликвидности


Были проанализированы автомобили массового и премиального классов, благодаря чему можно выявить лучший автомобиль в качестве объекта капиталовложения, вне зависимости от ценового сегмента. Таким образом, наиболее ликвидными марками автомобилей в массовом классе являются Mazda (ликвидность больше 87%), Renault (ликвидность более 85%), а также Toyota b Honda (ликвидность более 80%).

Что же касается премиального класса, наиболее ликвидными можно назвать такие марки как Land Rover, Mini, Volvo, Acura,(ликвидность соответственно: более 80%, более 76%, более 76%, более 75%.)Исходя из имеющихся данных, данные автомобили, пожалуй, являются лучшим выбором в трехлетней перспективе.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Авто
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 14:48
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Сети обнародовали новое изображение Aurus
Ученые рассказали, почему мужчины грустят после
FAW запускают в продажу обновленный Besturn B50
Элина Мазур: Объявилась «настоящая» любовница
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые
Названы наиболее выгодные для покупки автомобили
Хейтеры ужаснулись целлюлитным ногам и
Аналитики: Ожидаемый ценник “дешевого” iPhone
Странные облака в Аризоне: Очевидец снял Нибиру
Xiaomi подтвердила выпуск Xiaomi Mi Band с
Реалити-шоу «Замуж за Бузову»: что скрывают
Сергей Селин из сериала “Улицы разбитых фонарей”
"Появилась внезапно": В Мехико огромная дыра
Эксперты рассказали способы экономии топлива
Уфолог обнаружил на Марсе голову древнеримской
«Я в своей стихии»: Валерий Меладзе с супругой
Названы простые продукты для улучшения зрения
Эксперты назвали самые продаваемые авто на
Какие опасности подстерегают туристов в Тунисе
Слайдер Lenovo Z5 Pro показали на видео в Сети
Российских пенсионеров-предпринимателей планируют
«Важная информация»: Алексей Воробьёв объяснил
Экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев о
Уфологи увидели две причины захвата Земли
Синоптики рассказали о погоде в Москве
В Башкирии водитель насмерть сбил пешехода и
«Спортивная семья!!!» Татьяна Навка показала
На Урале водитель сбил женщину с коляской
Эксперты сравнили камеры Samsung Galaxy Note 9 с
Стали известны некоторые особенности нового Tesla
Просмотреть все новости