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Хейтеры ужаснулись целлюлитным ногам и веснушчатым рукам Ольги Бузовой

После очередной публикации в Instagram Ольги Бузовой хейтеры просто взорвались «ядом»: знаменитость показала толстые ноги и руки в веснушках, что тут же раскритиковали подписчики.

Хейтеры ужаснулись целлюлитным ногам и веснушчатым рукам Ольги Бузовой


Злопыхатели хватаются за любую возможность покритиковать знаменитую ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову и она часто предоставляя им такую возможность. На очередной фотографии главная героиня шоу «Замуж за Бузову» предстала в зеленом легком платье, позируя со скрещенными ногами.

Пользователи нашли ноги Ольги «страшными» и «как у 50-летней бабульки».

«У нее что целлюлит?», «Слонячьи ноги», «Ноги как бревна», - пишут в комментариях антифанаты.

Хейтеры ужаснулись целлюлитным ногам и веснушчатым рукам Ольги Бузовой


Подписчики пришли к выводу, что «Оле надо худеть», тогда как фанаты встали на защиту своего кумира и порекомендовали хейтерам на себя в зеркало посмотреть.

В этом же платье Ольга позирует и на другом фото, открывающем ее «пятнистые» руки, которые подписчики назвали веснушчатыми, а поклонники объяснили, что «это просто загар слазит».

 
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ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:30
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