Хейтеры ужаснулись целлюлитным ногам и веснушчатым рукам Ольги Бузовой

Злопыхатели хватаются за любую возможность покритиковать знаменитую ведущую «Дом-2» Ольгу Бузову и она часто предоставляя им такую возможность. На очередной фотографии главная героиня шоу «Замуж за Бузову» предстала в зеленом легком платье, позируя со скрещенными ногами.Пользователи нашли ноги Ольги «» и «»., - пишут в комментариях антифанаты.Подписчики пришли к выводу, что «», тогда как фанаты встали на защиту своего кумира и порекомендовали хейтерам на себя в зеркало посмотреть.В этом же платье Ольга позирует и на другом фото, открывающем ее «пятнистые» руки, которые подписчики назвали веснушчатыми, а поклонники объяснили, что «».