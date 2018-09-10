Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone

Инсайдеры в компании Apple еще в начале текущего года сообщили о том, что бренд собирается представить сразу три девайса. В частности, один из них станет первым бюджетным устройством, которое будет отличаться от аналогов более дешевыми комплектующими, применявшимися в старых поколениях. Не исключено, что смартфон выпустят в виде дополнения линейке SE, пока включающей в себя только одно устройство. В качестве технологичной основы для него будут использованы процессор и оперативная память от iPhone 7. Apple решила отказаться и от модемов компании Qualcomm, сконцентрировавшейся на работе с китайскими и корейскими устройствами. Экран в бюджетном приборе будет соответствовать стандартам MLCD+ или Full Active LCD, но в отличие от довольно больших флагманов получит разрешение не более 5,5 дюймов.Второй важный слив касается продолжателя линейки iPhone X. По предварительным данным, устройство получит название iPhone X2. Также не исключается и выпуск увеличенной версии гаджета, которая будет отличаться от оригинала только разрешением и размерами дисплея. Инсайдеры в компании в начале лета отмечали, что прибор получит довольно внушительный ценник в размере 1100 долларов. В то же время, бренд собирается запустить производство бюджетных девайсов со стоимостью до 700 долларов. На ценовой политике компании может отразиться и введение Дональдом Трампом дополнительного таможенного сбора для импорта из Китая. Большая часть смартфонов от Apple собирается именно в данной стране, ввиду чего нововведения могут коснуться и стоимости устройств. В России ценовая политика останется прежней, однако ввиду разницы в ценниках даже бюджетные смартфоны от американского бренда будут относиться к флагманскому сегменту.Все аппараты будут выполнены в едином дизайне, который был представлен в прошлом году в модели iPhone X. Выпуск смартфонов с рамками не является целесообразным, ввиду чего его можно сравнить с возможностью презентации кнопочного телефона несколько лет назад, когда весь мир переходил на устройства с сенсорными дисплеями. В качестве материала для корпуса модели iPhone X2 и X2 Plus получат нержавеющую сталь. Это может говорить об отсутствии технологии беспроводной зарядки, которая активно применялась ранее. Представители компании отметили, что подобные нововведения не получили широкой популярности, ввиду чего в новых смартфонах внимание будет концентрироваться на коммуникативном и интерактивном функционале.iPhone 2018, название которого пока не анонсировано официально, будет иметь немного увеличенную толщину корпуса. Если первый представитель десятого поколения имел толщину в 7,7 миллиметра, то новый будет иметь корпус в 8,47 миллиметра. Несмотря на довольно большой экран, подобные изменения будут заметны. В последних нескольких поколениях компания Apple старалась избавиться от проблемы с габаритами, делая компактные устройства, но на этот раз, по всей видимости, внимание будет уделено именно функционалу.Анонс смартфонов, по традиции, должен состояться на ежегодном мероприятии Apple в сентябре. В то же время, бюджетная версия iPhone появится в продаже позднее, как это в минувшем году было с iPhone X. Его показали в сентябре, но приобрести его можно было только в конце ноября из-за не стыковок в производственном процессе. Также могут возникнуть определенные проблемы с поставками экранов, так как Apple решила отказаться от привычных комплектующих, пытаясь найти новых поставщиков.В Сети имеются и определенные сведения о технических характеристиках новых устройств. Все представители флагманского сегмента будут работать на процессорах Apple A12. Вместе с ними будут устанавливать 3 гигабайта оперативной памяти, однако бюджетный смартфон нового поколения получит 2 гигабайта. Если сравнивать нового представителя сегмента с iPhone 5C 2013 года или iPhone SE 2016 года, в первую очередь можно выделить более качественный материал дисплея, на который ранее делалась скидка. Более подробные сведения о новых девайсах пока отсутствуют, ввиду чего поклонникам «яблочной» продукции остается только ожидать их официальной презентации.