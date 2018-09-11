Ползущий интексоид на Марсе вызвал дискуссию в Сети

Авторы этого открытия не сомневаются, что марсоход во время исследования кратера Индевор зафиксировал внеземное существо, отдаленно напоминающее насекомого. Особь имела вытянутое тело и множество лап, которые оставили отпечатки на поверхности Марса.Кроме того, внеземное существо во время движения периодически делает под различными углами непонятные повороты. Скептики стали писать об обычных камнях, вот только никто в это не поверил. Некоторые предположили, что это могла быть некая технология обитателей Красной планеты.