Ползущий интексоид на Марсе вызвал дискуссию в Сети
Исследователи снова шокировали пользователей Сети, опубликовав фотографию с Марса, сделанную аппаратом NASA. Специалисты обнаружили на снимке ползущего интексоида, вызывавшего дискуссию в Интернете.
Авторы этого открытия не сомневаются, что марсоход во время исследования кратера Индевор зафиксировал внеземное существо, отдаленно напоминающее насекомого. Особь имела вытянутое тело и множество лап, которые оставили отпечатки на поверхности Марса.
Кроме того, внеземное существо во время движения периодически делает под различными углами непонятные повороты. Скептики стали писать об обычных камнях, вот только никто в это не поверил. Некоторые предположили, что это могла быть некая технология обитателей Красной планеты.
Авторы этого открытия не сомневаются, что марсоход во время исследования кратера Индевор зафиксировал внеземное существо, отдаленно напоминающее насекомого. Особь имела вытянутое тело и множество лап, которые оставили отпечатки на поверхности Марса.
Кроме того, внеземное существо во время движения периодически делает под различными углами непонятные повороты. Скептики стали писать об обычных камнях, вот только никто в это не поверил. Некоторые предположили, что это могла быть некая технология обитателей Красной планеты.
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 02:01